“Camping abusivi a Porto Conte, confisca e bonifica”

ALGHERO – “E’ potere-dovere dell’autorità amministrativa di procedere all’acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, d.P.R. 380 del 2001, in località Mugoni. Il prossimo 21 settembre in occasione della riunione della massima assise comunale, i Consiglieri saranno chiamati ad esprimersi su due importantissimi ordini del giorno riguardanti le lottizzazioni “dichiarate” abusive di Sant’Imbenia e Sant’Igori. Per quanto riguarda Sant’Imbenia, il Comune, nel 2018, dispose la confisca dell’area abusivamente lottizzata che, tuttavia, risulta essere ancora recintata e pare che al suo interno vi siano attività abusive di campeggio. Il terreno ricade in una area di altissimo pregio archeologico, paesaggistico e ambientale ed è interesse della comunità fruire liberamente di un bene comune ambientale di centrale importanza. Per quanto riguarda Sant’Igori la situazione risulta assai più complessa: anche quest’area è stata oggetto di una lottizzazione abusiva, l’amministrazione comunale in carica nel 2018 avrebbe dovuto procedere alla immediata confisca, come disposto da una sentenza del Tribunale Penale di Sassari emessa nel 2017 e come successivamente ribadito dalla Cassazione nel 2019; i terreni, quindi, sono ancora di proprietà della società che gestiva il campeggio abusivo, interessato, nel 2015, da un incendio doloso. L’amministrazione comunale non ha confiscato le aree abusivamente lottizzate. Perché? Siamo però convinti di ciò che si deve fare: siamo testimoni di un disastro ambientale per troppo tempo taciuto, vorremmo essere protagonisti di un concreto cambiamento. Le amministrazioni che negli ultimi anni si sono succedute, hanno girato la testa dall’altra parte o sono state comunque inefficaci, a scapito dell’ambiente, del paesaggio e delle future generazioni. Con questi ordini del giorno facciamo un appello a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, a ciascun Consigliere e al Sindaco. Chiediamo un voto unanime, affinché la Città possa esercitare i suoi poteri di controllo, tutela e sviluppo ambientale. Chiediamo che l’amministrazione proceda con la confisca delle aree abusivamente lottizzate e alla loro immediata bonifica”.