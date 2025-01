Camion dentro una grossa buca, non bastano le transenne: “bisogna intervenire” | foto

ALGHERO – Troppe, grandi, pericolose, buche nelle strade di Alghero. Non bastano le transenne affinché si ripristini lo stato delle cose. Ed è così che accade, come ieri, che una di esse si trasformi in voragine andando a ingoiare parte di un camion. Caso ha voluto che si trattasse proprio di un mezzo che svolge un servizio comunale ovvero la raccolta dei rifiuti. Per rimetterlo in carreggiata è stato necessario l’intervento di un’autogrù dei vigili del fuoco.

Una sventura accaduta ieri pomeriggio in via Atzeni, nel quartiere della “Scaletta”, inizio strada per Villanova, Scala Piccada. Qui, da tempo, insisteva una buca. “Poste le transenne, non è stato fatto l’intervento atteso, segnalano alcuni residenti. Tolte le transenne, i mezzi hanno iniziato a transitarci fino al brutto episodio di ieri”, commenta un residente.

Come detto, un film che può ripetersi in altre zone di Alghero, tra cui viale della Resistenza, arteria molto trafffica, dove si trova un’altra fossa. Si, anche in questo caso transennata (col vento che spesso la butta a terra), ma non basta. A prescindere che la responsabilità sia di un altro ente (vedi Abbanoa) il Comune dovrebbe comunque intervenire accollando costi e quant’altro ai referenti del danno. Sennò, quanto avvenuto ieri, può ripetersi pure domani.