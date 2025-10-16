Camera di Commercio, nuova giunta

SASSARI – Dopo la conferma del Presidente Stefano Visconti alla guida della Camera di Commercio di Sassari, è arrivato oggi il momento della nascita della Giunta Camerale per il prossimo mandato. L’esecutivo si compone di cinque membri che affiancheranno il Presidente in un clima di piena collaborazione e progettualità condivise per il futuro.

I nuovi componenti di Giunta per il mandato 2025-2030 sono: Giovanni Conoci (Industria), che ricoprirà il ruolo di Vicepresidente, Vittorio Beccu (Servizi alle imprese), Antonello Fois (Agricoltura), Annalisa Luzzu (Commercio) e Marco Rau (Artigianato)

Questa nuova governance è pronta a partire sotto i migliori auspici per rappresentare un valido sostegno dinamico e costante al fianco delle imprese del Nord Sardegna, e per individuare i giusti percorsi di crescita per il sistema economico locale.

Una squadra unita nel segno della continuità. La Giunta Camerale è espressione diretta del Consiglio e rappresenta i settori chiave dell’Agricoltura, del Commercio, dell’Artigianato e dell’Industria. Il Presidente Stefano Visconti ha voluto evidenziare il valore della coesione e dell’azione congiunta, ribadendo la sua filosofia di leadership in continuità con il mandato precedente:

“La formazione di questa nuova Giunta è un segnale di unità e stabilità del nostro sistema camerale. Abbiamo voluto costruire una squadra che, pur rinnovata nei componenti, opererà nel segno di continuità rispetto al proficuo lavoro svolto in precedenza. Sin dall’inizio del mio mandato, ho voluto sottolineare di essere un primus inter pares: questo schema operativo richiede il coinvolgimento totale, dalla Giunta, quale organo esecutivo delle nostre azioni strategiche, al Consiglio, con cui il confronto sarà costante e propositivo, fino a tutti i dipendenti che lavorano quotidianamente per la nostra Camera. Questa azione congiunta e sinergica è l’unica via per fare la differenza nell’interesse generale del territorio.”

Nella foto la nuova giunta camerale, il presidente Visconti e il segretario generale Pietro Esposito