Cambio ai vertici del Parco e Amp, gli auguri del Sindaco:: “Nuova fase di collaborazione”

ALGHERO “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù e ai nuovi membri del Consiglio direttivo, Francesca Carta e Luca Pais. Confido in una collaborazione fattiva tra Amministrazione e Parco e sono sicuro che lavoreremo in perfetta sintonia per sensibilizzare e accrescere nella comunità la consapevolezza dell’importanza delle nostre aree protette.

Saluto e ringrazio il direttivo uscente, il Presidente Raimondo Tilloca, i membri del Consiglio Pasqualina Bardino e Adriano Grossi per il lavoro svolto e per la collaborazione di questi mesi svolta nel più alto rispetto istituzionale.

Nel prossimo futuro ci impegneremo ad avviare una collaborazione proficua per affrontare temi importanti tra cui l’approvazione del Piano del Parco, con l’obiettivo di tutelare le risorse ambientali, promuovere la biodiversità per garantire la continuità dell’esistenza di ecosistemi e paesaggi e inserire armonicamente tutto ciò che il Parco rappresenta all’interno di una nuova visione strategica della città e del territorio di Alghero”.