Calcio Seconda Categoria, FC Aghero cade a Bottida

ALGHERO – Prima sconfitta per la FC Alghero che cade sul campo del Bottidda 2 – 1 alla nona giornata di andata del campionato di Seconda Categoria. Una sconfitta di misura arrivata al termina di una partita dove gli algheresi non sono riusciti a gestire il vantaggio conquistato al 25° con il gol di Nemore. Nemmeno il tempo di esultare che i padroni di casa hanno pareggiato con un tiro da centrocampo che ha caricato il Bottidda, mentre gli algheresi hanno subito il contraccolpo. Partita equilibrata dove alcuni errori, sia in fase difensiva che in attacco, hanno costretto la FC Alghero a cedere l’intera posta in palio. FC Alghero che, nonostante la sconfitta, rimane in testa alla classifica del girone E, seppur in coabitazione proprio con il Bottidda. Per la cronaca, primi minuti di studio con il Bottidda che tenta di sorprendere Bellinzis dalla lunga distanza con un tiro di Bovinu che termina a lato senza creare problemi. Al 5º la FC Alghero va vicino al gol con un tiro ravvicinato di Cherchi, servito da Nemore, con la difesa di casa che ribatte. Al 15º il Bottidda, in contropiede, colpisce la traversa con un tiro da sinistra di Carta. Si va al 21º e la Fc Alghero risponde con un tiro dal limite di Pintus e il portiere di casa blocca senza particolari problemi. Al 25º FC Alghero in vantaggio con Nemore, lanciato da Cherchi, che con un perfetto rasoterra sigla lo 0-1. Palla a centrocampo e il Bottidda pareggia con Boninu che insacca, alle spalle di Bellinzis, con un tiro da metà campo. Si va al secondo tempo e al 51º, su azione confusa in area di rigore algherese, il Bottidda trova il raddoppio con Letizia che anticipa i difensori giallorossi e insacca. Al 75º Bottidda pericoloso con Saba e Bellinzis ribatte. Un minuto dopo è la FC Alghero ad andare vicino al pari con Depalmas che colpisce la traversa con un tiro dalla lunga distanza. Gli algheresi provano a spingere, ma la difesa del Bottidda chiude bene ogni varco e per Pintus e compagni arriva la prima sconfitta. Da sottolineare che quella con il Bottidda è anche la prima sconfitta in assoluto nella storia della FC Alghero visto che lo scorso campionato lo aveva concluso imbattuto con un solo pareggio e zero sconfitte. Ed ora testa rivolta al match di domenica prossima che vedrà la FC Alghero ospitare, al “Pintore – Caddeo” di Olmedo, il Sedilo per l’undicesima giornata di campionato.

Bottidda: Furriolu, Carta (31º st Ghisu), Musu Ettore, Ladu (27º st Cattide), Valdini, Filia, Diallo, Florenzi,

Letizia, Saba, Boninu.

Allenatore: Cattide

A disposizione: Loretani, Murgia, Integlia, Sanna, Mura, Cuguttu, Musu Francesco.

Fc Alghero: Bellinzis, Depalmas, Cingotti (22º st Finca), Correddu(17º st Delias), Sanna, Gnani, Nemore,

Sotgiu (28º st Ardu), Cherchi (12º st Moretti), Pintus, Serra Raimondo.

Allenatore: Salaris

A disposizione: Serra Francesco, Gallo, Carbone, Campus, Cariga.

Arbitro: Casula di Ozieri

Reti: 25º Nemore, 26º Boninu, 51º Letizia.