Calcio Promozione, l’Alghero batte il Fonni e va al terzo posto

ALGHERO – L’Alghero batte 3-1 il Fonni nella sesta giornata del girone B di Promozione e vola al terzo posto in classifica. Al “Pino Cuccureddu” la decide capitan Mereu con due punizioni magistrali. Mister Giandon costretto a cambiare formazione anche per la squalifica di Manunta, al centro della difesa si rivede Urgias mentre davanti si affida al tridente Baraye – Meloni – Seck. Grande spazio anche oggi, nell’arco dei 90’, a tanti giovani che non hanno deluso le aspettative.

Il primo tempo è avaro di emozioni. La prima occasione capita sui piedi di Meloni dopo 8’ di gioco ma il suo sinistro finisce fuori. Due minuti dopo ci prova Mula dalla distanza ma il centrocampista giallorosso non inquadra la porta. Intorno alla mezzora grande occasione per gli ospiti: cross in area di Elias per Giuseppe Nonne che colpisce di prima ma trova la bella risposta di Pittalis. Al 43’ un tiro di Federico Sanna, deviato da un giocatore del Fonni, si stampa sulla traversa.

La partita si infiamma nella ripresa. Al 6’ sul corner calciato da Mereu nel cuore dell’area di rigore Urgias svetta più alto di tutti e firma il vantaggio. Al 23’ Baraye semina il panico nella retroguardia ospite poi la mette sul secondo palo ma sia Meloni che Seck non trovano la zampata vincente. Al 28’ il Fonni pareggia con una conclusione da fuori area di Marco Nonne, con deviazione di un difensore giallorosso che inganna Pittalis. L’Alghero recrimina anche perché un proprio giocatore è rimasto a terra sugli sviluppi dell’azione e l’arbitro non ha ravvisato alcun fallo. Al 37’ la formazione ospite va vicinissima al raddoppio ma a cinque minuti dalla fine sbroglia la matassa Mereu: punizione nei pressi del vertice sinistro dell’area di rigore e parabola perfetta che si insacca sul primo palo, alla destra del portiere avversario. Il capitano giallorosso si ripete in pieno recupero, quasi dallo stesso punto della punizione precedente: stavolta cambia angolo e l’estremo difensore del Fonni non può nulla. Finisce così 3-1 con l’Alghero che sale ancora in classifica e festeggia assieme ai propri tifosi.

La classifica del girone B di Promozione vede ora i giallorossi al terzo posto solitario con 11 punti. Prossimo turno in programma nel giorno di tutti i Santi ma l’Alghero giocherà sabato 4 novembre al “Frogheri” contro la Nuorese.