Elezioni, Tanchis lancia il “Campo ampio” ad Alghero

ALGHERO – “La poco brillante gestione amministrativa che ha contraddistinto il percorso politico ( giunto fortunatamente a termine ) del sindaco Conoci ci obbliga ad attivarci per restituire credibilità alla azione politica.

Le troppe incompiute di questo sindaco, da tempo orfano di partito, e lo spirito di rassegnazione in cui è precipitata la nostra comunità ci impongono una reazione ferma e determinata, capace di dare una svolta per inaugurare una nuova stagione politica.

Ritengo che i tempi siano maturi per lavorare intorno ad un progetto nuovo capace di coinvolgere le forze politiche affini intorno ad un programma innovativo e sostenibile in grado di dare risposte concrete agli innumerevoli problemi della nostra città.

Una coalizione capace di oltrepassare anche gli steccati ideologici e in grado di dare il cambio di passo che Alghero merita e implora oramai da tempo.

Come Partito abbiamo avviato un percorso di dialogo con le forze moderate facendo appello a diverse personalità della società civile e politica animate da forte senso di responsabilità e amore per la nostra città”.

Il segretario cittadino Gavino Tanchis