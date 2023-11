Calcio Promozione, l’Alghero a Nuoro perde 3 a 0

NUORO – L’Alghero torna da Nuoro con una brutta sconfitta. Al “Franco Frogheri” vince 3-0 la Nuorese. I giallorossi pagano a caro prezzo gli errori sotto porta nel primo tempo e la poca cattiveria nella ripresa.

La prima occasione del match è per Meloni ma il colpo di testa dell’attaccante giallorosso finisce sopra la traversa. Per la Nuorese ci prova Cocco ma Pittalis smanaccia in angolo, quindi grande occasione per Seck che va vicinissimo al vantaggio. Va a segno invece, poco dopo la mezzora, la formazione di casa con Usai. Meloni e Seck sfiorano il pareggio, poi finale convulso con l’espulsione di Tadeu Moro e di un dirigente nuorese.

A inizio ripresa l’arbitro espelle anche l’allenatore e un altro dirigente verdeazzurro ma nonostante l’inferiorità numerica la Nuorese trova il raddoppio al 19′ con una bella azione personale di Piredda. Mister Giandon prova a raddrizzarla con qualche cambio ma sono i padroni di casa ad andare ancora in gol a pochi minuti dalla fine con Demurtas per il 3-0 finale.

Sconfitta da metabolizzare in fretta per l’Alghero, tra una settimana è in programma una nuova trasferta, stavolta più vicina, a Porto Torres.

NUORESE – ALGHERO 3-0

NUORESE: Ruggiu, Rivera, Manfredi, Steri (43’ st M. Ruggeri), Peana, Emerson, Passalenti (32’ st Puddu), Pitirra (17’ st Demurtas), Moro Tadeu, Cocco (9’ st Piredda), Usai (17’ st F. Ruggeri). In panchina: Manfredi, Moro, Gungui, Aru. Allenatore: Luca Rusani

ALGHERO: Pittalis, Dore (33’ st Giorgi), Masala (23’ st Pinna), Sini, Mereu, Urgias, P. Carboni (17’ st M. Carboni), Mula (36’ st M. Sanna), Seck, Baraye, Meloni. In panchina: Sechi, F. Sanna, Sasso, Spiri, Stumpo. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Riccardo Urru di Sassari

RETI: 32’ pt Usai, 19’ st Piredda, 41’ st Demurtas

NOTE: espulso Tadeu Moro per la Nuorese; ammoniti Steri e Passalenti per la Nuorese, Mula e Baraye per l’Alghero