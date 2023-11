ALGHERO – Alghero celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con la deposizione delle corone di fiori presso i monumenti che ricordano il sacrificio di tanti concittadini che con la vita hanno contribuito a costruire i valori fondanti della democrazia. Una festa di grande significato anche in città, che questa mattina ha visto sfilare il corteo tra le vie del centro cittadino, col sindaco Mario Conoci, il presidente del Consiglio Comunale Lelle Salvatore, la vicesindaca Giovanna Caria e numerosi rappresentanti delle istituzioni, aperto dalla Banda Musicale “A.Dalerci” e la grande partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni d’Arma. Giornata per la Sardegna resa ancora più significativa dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi a Cagliari, a significare ancora di più il grande contributo di decine di migliaia di sardi che si sacrificarono per restituire al Paese la Libertà. In allegato alcune immagini liberamente condivisibili.