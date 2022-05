Calcio, l’Audax Algherese batte il Treselighes e sale in Prima Categoria

ALGHERO – Pubblico delle grandi occasioni a Olmedo per la sfida in Seconda Categoria tra Audax Algherese e Treselighes per la promozione in Prima. Vittoria della squadra catalana per 2 reti a 0 che dunque farà il salto di categoria. Nel frattempo sono sempre più diffuse le voci nella Riviera del Corallo sulla probabile “rinascita” di una squadra cittadina dai colori giallorossi, mentre non escluso che, seppur perdendo lo spareggio, il Treselighes possa essere recuperato e dunque salire anch’esso in Prima Categoria. La giornata di ieri, per chiudere, ha sicuramente palesato quello che da tempo anche su Algheronews si scrive ovvero che, nonostante siano passati anni, nel Comune catalano e borgate c’è grande voglia di calcio.