L’algherese Daniela Canu a Euroflora con le sue creazioni

ALGHERO – Euroflora 2022(23 Aprile -8 Maggio) è sicuramente l’evento più importante a livello europeo per florovivaisti e fioristi. L’arte dell’allestimento è sicuramente uno spettacolo meraviglioso per gli occhi di chi guarda e che ha il piacere di osservare come, fiori e piante, in mani di esperti flower designer possano diventare vere e proprie opere d’arte. E quale migliore occasione di una vetrina di prestigio come l’Euroflora. Tra i tanti fioristi che hanno preso parte agli oltre 50 concorsi previsti, c’era anche Daniela Canu, flower designer algherese con oltre 25 anni di esperienza e che abbiamo imparato a conoscere grazie agli allestimenti in vaticano di Natale e Pasqua che l’hanno vista, anche in questo caso, lavorare con tanti professionisti provenienti da tutto il mondo.

In questa precisa occasione, però, Daniela Canu insieme ai colleghi del gruppo flor.i.st , di cui fa parte, ha lavorato per il distretto florovivaistico della regione Liguria per interpretare con i fiori le opere d’arte all’ interno del Gam, Galleria d’Arte Moderna di Genova. Questo gruppo viene chiamato anche dalla Regione Liguria quando ci sono da fare allestimenti di una certa caratura e soprattutto quando la regione si deve confrontare con altre realtà nazionali ed internazionali. E anche in questo 2022 tanti sono stati i riconoscimenti di questi maestri e Daniela Canu non è stata da meno. Insieme al collega Marco Introini, ha infatti guadagnato ben 5 medaglie, due d’oro e tre d’argento per gli allestimenti realizzati nella Galleria di Arte Moderna del capoluogo ligure.

“Poter lavorare insieme a tanti colleghi esperti, in una manifestazione così importante e prestigiosa a livello europeo, è per me un ulteriore crescita professionale – ha detto Daniela Canu – Inoltre quando il lavoro e gli sforzi vengono ripagati con dei riconoscimenti da parte di giurie qualificate è motivo di ulteriore orgoglio”.