Calcio, la Torres batte la Lucchese per 2 a 0

SASSARI. Torres forza sette: settima vittoria consecutiva – in aggiunta al successo di coppa – per i rossoblù di mister Alfonso Greco. La Lucchese è brutto cliente ma i gol di Fishnaller e Ruocco confermano la legge del Vanni Sanna e cementano il primato sassarese in classifica. Prossima fermata, Perugia.

Si gioca alle due del pomeriggio al Vanni Sanna. Avversario di turno la Lucchese, altro squalo d’acqua alta lanciato all’assalto della barca torresina impegnata in navigazione solitaria in testa alla classifica del girone B di serie C. Kujabi è squalificato, in mediana gioca il giovane Cester con Giorico. Attacco con Mastinu a supportare Scotto e Fishnaller.

Due minuti, una azione per parte: nulla di fatto ma gara che mostra subito di poter essere scoppiettante. Lucchese che spezza le trame di gioco sulla tre quarti torresina e si fa pericolosa, Mastinu che al’ 6’ serve Fishnaller: diagonale basso ma fuori bersaglio. Ancora Mastinu per Scotto: controllo e tiro deviato in angolo. Partita bella, Torres presente, Lucchese attenta pressante.

Giorico è mannaia l’ingegnere della mediana, i toscani non mollano la presa e costringono i rossoblù a ripiegare indietro e spesso in corner. Al 21’ però la Torres azzanna: Liviero protegge, sfonda, la mette in mezzo e Fishnaller è lì pronto a insaccare sotto misura per l’1-0. Stadio in delirio. Giallo alla panchina e Fish a bordo campo a fari medicare per una botta rimediata nell’azione del gol.

Antonelli chiude autoritario in angolo una folata avversaria, alla mezz’ora Torres gira in vantaggio. Ammonizione per Gucher all’ennesimo contrasto in campo, ottima azione torresina che porta Giorico al tiro: sfera deviata, corner. Al 40’ fuga in contropiede di capitan Scotto, il suo passaggio al centro per Mastinu però è preda della retroguardia toscana.

Giallo a Fishnaller e a mister Greco: arbitraggio abbastanza ruvido quello di De Francesco. Giallo a Giorico, due i minuti di recupero segnalati e squadre nello spogliatoio con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero sulla Lucchese.

Ospiti subito pericolosi a caccia del pari. Torres brava a rispondere e presentarsi per due volte fronte porta a caccia del raddoppio. Doppio dribbling di Antonelli a difendere palla e far ripartire l’azione. Gara divertente, sassaresi che non tolgono il piede dall’acceleratore. Al 17’ st Fishnaller tenta la deviazione acrobatica su cross di Liviero, pallone alto ma buona l’idea. Cambi Lucchese. Confusione arbitrale. Dentro per la Torres Lora e Ruocco per Cester e Mastinu. Giallo a Tiritiello. Al 31′ st tempo Ruocco ribatte a rete dopo belle incursioni Zecca: grande esultanza, gran gol e 2-0 Torres. Fiato per capitan Scotto e Zecca, appaluditissimi, con Masala e Menabò che sfiora subito il gol con un tocco sotto porta. Tocco di Zaccagno a spazzare in angolo un possibile pericolo.

L’ingresso di Fabriani concede il giusto applauso a Fishnaller. Poi doppio cambio anche per la Lucchese. Ci si avvicina al termine dei 90 regolamentari. Sei minuti di recupero segnalati dal quarto uomo a bordo campo. Fischio finale e parte l’inno: Forza Torres.

Torres: Zaccagno, Dametto, Antonelli, Idda, Liviero, Zecca (32’ st Menabò), Giorico, Mastinu (21’ st Lora), Scotto (32’ st Masala), Cester (21’ st Ruocco) , Fishnaller (37’ st Fabriani). A disposizione: Garau, Pinna R., Fabriani, Pelamatti, Siniega, Verduci, Sanat, Nunziatini, Goglino. Allenatore Alfonso Greco

Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello (K), Fedato (32’ st Romero), Russo (17’ st Sueva), Sabbione, Gugher (38’ st Djibril), Cangianello, Visconti, Guadagni (17’ st Rizzo Pinna), Magnaghi (37’ st Tumbarello). A disposizione: Coletta, Erotta, Berti, Quirini, Benassai, Merletti, Yeboah, De Maria. Allenatore Giorgio Gorgone

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: D’Angelo di Perugia e Consonni di Treviglio

Quarto uomo: Torregiani di Civitavecchia

Reti: 21’ pr Fishnaller (TRS); 31’ st Ruocco (TRS)

Ammoniti: Gucher, Fishnaller, Greco, Giorico, Tiritiello; espulso Pinna S. dalla panchina

Note: 4387 spettatori