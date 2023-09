Calcio, esordio amaro: l’Alghero perde a Sennori

ALGGHERO – L’Alghero perde di misura nella prima partita ufficiale della stagione 2023/24. È il Sennori ad aggiudicarsi la vittoria nella prima giornata del Triangolare 2 di Coppa Italia Promozione. Al “Basilio Canu” finisce 2-1 per i padroni di casa.

Inizio pimpante dei giallorossi che, soprattutto sull’asse Baraye-Meloni, creano diverse occasioni pericolose. Proprio nel momento di maggiore difficoltà il Sennori trova il vantaggio, al 26’, con Asara su punizione. L’Alghero reagisce e va vicinissimo al pareggio in almeno due occasioni ma il portiere di casa Vasquez prima si fa trovare pronto su una punizione insidiosa di Mereu poi dice di no a Meloni che, al 36’, lo impegna severamente con un colpo di testa velenoso. Sul proseguimento dell’azione Baraye va in gol ma l’arbitro annulla per presunto fallo su uno dei giocatori sennoresi. L’ultimo squillo del primo tempo è sempre dell’Alghero con Meloni dopo una bella triangolazione con Baraye e Marco Carboni.

A inizio ripresa il Sennori va vicinissimo al raddoppio con Galante ma il portiere algherese Sechi è reattivo. Il 2-0 del Sennori arriva ugualmente al quarto d’ora con una bella azione finalizzata da Pilo. Alla mezzora l’Alghero accorcia: bella fuga sulla fascia sinistra di Baraye e cross perfetto per Meloni che svetta di testa e batte Vasquez. La squadra di mister Giandon tenta il forcing finale e poco prima del 90’ sfiora il pari con Marco Carboni ma anche in questo caso deve fare i conti con il portiere di casa.

Domenica prossima l’Alghero scenderà nuovamente in campo, stavolta tra le mura amiche del “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, per affrontare il Porto Torres, l’altra squadra che compone il triangolare e che ha riposato in questa prima giornata.