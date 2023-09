Asfalti e decoro, Opposizione contro la Giunta Conoci

ALGHERO – “Dopo aver abbandonato le strade di Alghero al degrado più totale, senza stanziare risorse per più di 4 anni, qualche mese fa l’Amministrazione aveva annunciato un piano straordinario degli asfalti, nel tentativo di gettare un po’ di fumo negli occhi agli algheresi in previsione della campagna elettorale. Per svegliarli c’era stato addirittura bisogno che il centrosinistra presentasse una mozione, con primo firmatario Pietro Sartore, per impegnare la Giunta Conoci a individuare delle risorse cospicue in bilancio (almeno un milione di euro per ogni annualità) per la manutenzione delle strade. Nei fatti però, sebbene dopo diversi rinvii, già nel 2022 la mozione fosse stata finalmente approvata in consiglio all’unanimità, solo l’avvicinarsi delle elezioni ha fatto capire all’Assessore Peru e alla Giunta che non era molto intelligente presentarsi davanti al giudizio degli algheresi con la città strapiena di fossi, se non di vere e proprie voragini.

Purtroppo, però, come spesso capita, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e così con l’inettitudine amministrativa di cui questa Amministrazione abbonda è stato annunciato che i lavori sarebbero partiti a luglio, ma al momento siamo a settembre e non si intravede nulla.

A questo punto la battuta sul fatto che forse avevano parlato di luglio, ma senza specificare di quale anno, verrebbe facile, ma purtroppo lo spettacolo di incompetenza e incapacità che questa Giunta offre di continuo non è neppure più divertente, ma solo deprimente”.