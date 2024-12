Calcio Eccellenza: secondo consecutivo pareggio per l’Alghero

ALGHERO – Secondo pareggio consecutivo per l’Alghero che a Carbonia non va oltre l’1-1 nel match della 12ª giornata di Eccellenza. Succede tutto nel primo tempo: Scognamillo porta in vantaggio i giallorossi dopo 11’ e poco dopo la mezzora i padroni di casa pareggiano i conti.

Meglio il primo tempo per la squadra di mister Giandon. Al 10’ ci prova Baraye, ma la sua conclusione è ribattuta da un difensore avversario. È il preludio al gol, che arriva pochi secondi dopo: cross dello stesso Baraye nel cuore dell’area, velo di Spanu e tiro al volo di Scognamillo che vale il vantaggio algherese. Dieci minuti dopo i giallorossi vanno vicini al raddoppio con

una conclusione a fil di palo di Spanu. Poco dopo la mezzora arriva invece il pareggio del Carbonia: calcio di punizione dalla trequarti e sul secondo palo Cristian Mancini di testa in tuffo batte Gobbi.

Nella ripresa i giallorossi non trovano il guizzo vincente. Al 17’ Baraye pericoloso di testa su traversone di Pireddu ma la palla termina alta sopra la traversa. Si vedono anche i padroni di casa, vicini al vantaggio con Ricci. Poi nel finale ci prova in due occasioni Scognamillo: prima su crossi di Pireddu sfiora il palo con una bella girata, poi qualche minuto dopo sugli sviluppi di un calcio piazzato manda la palla alta sopra la traversa.

Finisce così 1-1, con l’Alghero che non riesce a muovere la classifica ed è atteso, domenica prossima, dal match casalingo contro il Ghilarza.

TABELLINO

CARBONIA – ALGHERO 1-1

CARBONIA: D. Doneddu, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan (26’ st Sartini), Ricci, C. Mancini, Isaia, Tocco (26’ st Lambroni), Moreno, D. Cocco (18’ st F. Doneddu). In panchina: M. Atzeni, S. Atzeni, Carboni, G. Cocco, Abbruzzi, N. Mancini. Allenatore: Diego Mingioni ALGHERO: Gobbi, Pireddu, P. Carboni (42’ st Delizos), Manunta, Kamana, Mereu, Mula, Scanu (18’ st M. Carboni), Spanu, Baraye, Scognamillo. In panchina: Piga, F. Sanna, Sini, Fois, Marras, M. Sanna, Monti. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Riccardo Urru di Sassari

RETI: 11’ pt Scognamillo, 31’ pt C. Mancini

NOTE: ammoniti Isaia e Doneddu per il Carbonia, Mula e Manunta per l’Alghero