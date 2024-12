“Forza Italia ha affossato le strutture sportive, ha poco da parlare”

ALGHERO – “Davvero singolare che Forza Italia si svegli sulla piscina comunale con una indignazione “a orologeria”. Chi per cinque anni alla guida dell’assessorato ai lavori pubblici e demanio non ha risolto il problema e oggi chiede che la nuova amministrazione lo faccia in pochi mesi, non può illudersi di essere credibile. Questa Amministrazione si sta invece seriamente impegnando con coscienza per cercare di risolvere i problemi dell’appalto dell’opera pubblica, consapevole che non si può sbagliare. Lo sta facendo con lo stesso piglio con il quale ha messo in cantiere una lunga serie di interventi e di finanziamenti per riqualificare le strutture sportive cittadine ignorate dalla guida di Forza Italia, con tutte le conseguenze che si sono riversate sulle società sportive cittadine. Tennis, calcio, baseball, atletica, pallacanestro : l’elenco è lungo e le risorse finanziarie sono vere, concrete, a differenza di quanto fa Forza Italia che vuole far passare per risorse di bilancio le somme avanzate dopo la risoluzione del contratto con l’impresa esecutrice di lavori alla piscina comunale. La stessa attenzione riservata alle altre strutture sportive, la dedichiamo anche alla piscina comunale, consapevoli delle molteplici necessità legate al suo utilizzo. Sicuramente ci vuole ben altro che le risorse rimaste e, per questo motivo, siamo convinti che l’azione del Sindaco Cacciotto e dell’Assessore alle Opere Pubbliche Marinaro vada nel verso giusto. C’è bisogno di uno sforzo importante, che può anche passare per il ricorso a forme di partnership pubblico/privata. Riteniamo sia lodevole lo slancio altruistico di Forza Italia che si offre per contributi tecnici e politici, ma nel frattempo registriamo con una buona dose di indulgenza il solito stantio elogio delle cose fatte che puntualmente viene smentito dai fatti: la situazione reale in cui versano le strutture sportive in città non lascia dubbi. Il nostro unico obiettivo, invece, è lavorare con serietà per far sì che fare sport in questa città sia la normalità e non l’eccezione”.

AVS

Città Viva

Futuro Comune

Movimento 5 Stelle

Noi Riformiamo Alghero

Partito Democratico