Calcio, Eccellenza: quinta sconfitta per l’Alghero

ALGHERO – A San Teodoro arriva la quinta sconfitta in campionato, con l’Alghero che non riesce a invertire la rotta. Vince 1-0 il San Teodoro – Porto Rotondo grazie a un gol di Mastromarino arrivato in avvio di ripresa

Nel primo tempo subito pericolosi i padroni di casa con Ruzzittu: l’attaccante arriva a tu per tu con Gobbi e il portiere argentino dell’Alghero si supera. Poi la squadra di mister Giandon prova a prendere campo. Al 17’ la punizione di Spanu finisce di poco a lato, mentre al 26’ è Manunta ad andare vicino al gol raccogliendo una punizione di Mereu. Tre minuti dopo un altro difensore, Sini, manda alto sugli sviluppi di un corner.

In avvio di ripresa l’episodio che decide la partita: Mastromarino approfitta di una respinta corta di Gobbi su una conclusione precedente e insacca per l’1-0. Il match si incattivisce un po’, con l’arbitro costretto ad estrarre il cartellino giallo in diverse occasioni e con l’Alghero che non riesce a trovare lo spunto vincente per il pareggio.

Domenica prossima l’ultima partita del girone di andata: al “Pino Cuccureddu” arriverà la capolista Monastir, da oggi da sola in testa alla classifica.