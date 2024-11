Calcio, Eccellenza: l’Alghero vince contro il Villasimius

ALGHERO – L’Alghero torna a vincere tra le mura amiche del “Pino Cuccureddu”, battendo per 1 a 0 il Villasimius. Un successo importante, ottenuto davanti ai propri tifosi, che ridà slancio ai giallorossi.

Pronti via e gli ospiti vanno subito vicinissimi al vantaggio, con la traversa di Argiolas dopo 3′ di gioco. I ragazzi di mister Giandon reagiscono e guadagnano campo, sfiorando due volte il vantaggio: al 39′ con Mula che mette in mezzo una bella palla dalla sinistra, che però attraversa l’intera area di rigore, prima di essere allontanata e al 45′ con Scognamillo che arriva un secondo in ritardo su un bel traversone di Mereu.

È solo il preludio al gol vittoria, che arriva al 56′ con Scognamillo, bravissimo a liberarsi del suo marcatore, su una gran palla messa in mezzo da Pireddu dopo una straripante discesa sulla fascia destra. Per l’attaccante algherese è il quarto gol in campionato. I giallorossi di mister Giandon alzano il ritmo e vanno più volte vicini al raddoppio, due volte con Oli in contropiede e una con Marras che servito proprio da Oli, non riesce a centrare il bersaglio.

Con questa vittoria, i giallorossi salgono a quota 14 e si portano a soli due punti dalla zona play-off. Ora testa alla difficile trasferta in quel di Nuoro per una sfida che ha caratterizzato lo scorso campionato di Promozione.

TABELLINO

ALGHERO – VILLASIMIUS 1-0

ALGHERO: Piga, Pireddu, Delizos (16’ st Oli), Sini, Serna (46’ pt Kamana), P. Carboni (27’ st Scanu), Mula, Mereu, Spanu, M. Carboni (38’ st Marras), Scognamillo. In panchina: Gobbi, F. Sanna, Manunta, Fois, M. Sanna. Allenatore: Gian Marco Giandon

VILLASIMIUS: Arrus, A. Mastino, Loi (19’ st F. Mastino), Magnin, Vitale, Arnaudo (19’ st Marci), Argiolas, Pucinelli, Floris, Sakho (13’ st Valentini), Beugre (25’ st Camba). In panchina: Gonzalez, Sanna, Zedda. Allenatore: Nicola Manunza

ARBITRO: Nicolò Fronteddu di Nuoro

RETI: 11’ st Scognamillo

NOTE: ammoniti Delizos, P. Carboni, Mereu, Scanu e Sini per l’Alghero; Arnaudo, Sakho, Arrus e F. Mastino per il Villasimius