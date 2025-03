Calcio, Eccellenza: l’Alghero pareggia col Barisardo

ALGHERO – Così come avvenuto la settimana scorsa, la vittoria sfuma all’ultimo e l’Alghero deve

accontentarsi di un pareggio. Finisce 1-1 il match della 26ª giornata di Eccellenza contro il

Barisardo al “Lixius” di Lanusei.

La squadra di mister Fadda cerca di fare la partita sin dalle battute iniziali. Al 10’ ci prova

Pinna con una conclusione dal limite dell’area poi, sulla respinta del portiere, Scognamillo

manca la deviazione vincente per un soffio. Risponde qualche minuto dopo il Barisardo con

Passalenti ma la palla termina a lato. Sul finire del primo tempo ancora Pinna pericoloso ma il

suo tiro sorvola la traversa.

Al rientro dall’intervallo, dopo pochi minuti c’è il miracolo del portiere di casa su una

conclusione di Spanu dopo una bella azione orchestrata da Pinna e Scognamillo. E sono

proprio loro a firmare il vantaggio giallorosso all’11’: l’attaccante ruba palla a centrocampo,

serve sulla corsia destra Pinna che si invola verso l’area avversaria e scodella in mezzo dove

un difensore mette dentro la propria porta nel tentativo di anticipare Scognamillo. Il

Barisardo prova a raddrizzare la partita ma l’Alghero punge in contropiede, con Pinna sugli

scudi: viene anche annullato un gol a Carboni a metà ripresa poi capitan Mereu lambisce la

traversa a dieci minuti dalla fine. Quando la vittoria sembra in tasca arriva la beffa, anche

stavolta nel recupero, con una mischia in area che premia il Barisardo.

Con il punto conquistato oggi, le due squadre agguantano la Ferrini in classifica a quota 26.

Sabato prossimo al “Pino Cuccureddu” per i giallorossi un delicato scontro diretto contro il

Carbonia.