Calcio, Eccellenza: l’Alghero cerca punti in casa della Ferrini

ALGHERO – Vietato sbagliare per l’Alghero nella quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza: i giallorossi saranno di scena sul campo della Ferrini Cagliari, formazione in piena lotta per la salvezza che, grazie agli ultimi risultati, ha abbandonato le ultimissime posizioni in classifica.

Il ko casalingo contro l’Iglesias, invece, ha riavvicinato pericolosamente l’Alghero alla zona

più “calda”. Ecco perché un risultato positivo serve come il pane a Mereu e compagni, magari

lo stesso ottenuto nel girone di andata: in quella occasione arrivò una vittoria per 2-0 grazie

alla doppietta di Luca Scognamillo, miglior marcatore dei giallorossi sinora.

«La sconfitta di domenica scorsa ci ha lasciato l’amaro in bocca, i ragazzi hanno lottato sino

alla fine e non posso rimproverargli nulla. Ci sono stati alcuni episodi discutibili ma l’arbitro

ha scelto di non intervenire, capita, non dev’essere per noi un alibi. Con la Ferrini sarà

un'altra battaglia e ci dobbiamo far trovare pronti» afferma l’allenatore Gian Marco Giandon.