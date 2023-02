Cagliari, una delle città più longeve d’Italia: Mannu centenaria

CAGLIARI – Nuovo e prestigioso traguardo non solo per Elena Mannu che ha festeggiato il 17 febbraio 2023 il suo compleanno numero 100, ma anche per la città di Cagliari che si conferma essere uno dei comuni d’Italia con il maggior numero di centenari tra la sua popolazione. La signora Mannu, che ha festeggiato con la numerosa famiglia, ha ricevuto gli auguri dell’Amministrazione comunale che le ha inviato una medaglia celebrativa e una pergamena ricordo.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e alla sua passione per l’insegnamento, maestra Elena si gode il meritato riposo circondata dall’affetto dei suoi sei figli, Maria Antonietta, Gianna, Donatella, Federico, Angela e Cristina oltre che da quello dei nipoti. Tra le tappe della sua carriera professionale, iniziata a Tonara, ci sono Ussassai, Laconi, Lanusei, Quartu Sant’Elena e Pirri, fino ad arrivare a Cagliari