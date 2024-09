Cagliari, Francesca Mulas alla guida della Commissione Ambiente e Verde

CAGLIARI – “Mi impegnerò per garantire che le politiche ambientali di Cagliari siano guidate da una visione sostenibile e inclusiva, ponendo al centro la cura del verde pubblico e la qualità della vita di tutti”, Francesca Mulas alla guida della Commissione Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico

La consigliera Francesca Mulas è stata designata, con voto unanime, presidente della Commissione consiliare permanente Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico. L’elezione, avvenuta durante la seduta inaugurale della Commissione, sancisce il riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione alle tematiche legate alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

Rappresentante del gruppo politico Alleanza verdi sinistra nell’Aula di Palazzo Bacaredda, Francesca Mulas nel suo nuovo ruolo si propone di rafforzare l’azione della Commissione, con l’obiettivo di sviluppare strategie efficaci per la gestione del verde pubblico, la riduzione dell’inquinamento e la promozione di un’ecologia urbana più sostenibile.

A seguito della sua elezione, la neo presidente ha espresso la propria gratitudine e delineato le priorità del suo mandato: “Assumere la presidenza di questa Commissione è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità. Mi impegnerò per garantire che le politiche ambientali di Cagliari siano guidate da una visione sostenibile e inclusiva, ponendo al centro la cura del verde pubblico e la qualità della vita di tutti”.

La Commissione Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico avrà il compito di affrontare le principali sfide ambientali che riguardano la città, promuovendo soluzioni che bilancino sviluppo urbano e conservazione del patrimonio naturale.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia dimostrata e auspico una collaborazione proficua all’interno della Commissione per il raggiungimento di obiettivi condivisi”, ha concluso Francesca Mulas.