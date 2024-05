Borse di specializzazione: “Bartolazzi brancola nel buio”

ALGHERO – “Bartolazzi ne combina una dietro l’altra. Dopo l’annullamento della delibera sui nuovi ospedali, la gara per i medici a gettone (tanto criticata dalla sinistra nella precedente legislatura) e la controversa destinazione degli specializzandi come medici di base, ora parrebbe intenzionato a rivisitare in negativo le borse di specializzazione in medicina generale” – dichiara Michele Pais, coordinatore della Lega Salvini Sardegna – “Questa mancanza di chiarezza sta creando preoccupazione tra i professionisti della salute e la popolazione”.

“Brancola nel buio in un mare in tempesta, e questo ci preoccupa moltissimo. Nella migliore delle ipotesi conferma le tanto criticate scelte fatte dal centrodestra, vedi i medici a gettone, nella peggiore delle ipotesi si rischia di annullare tutto ciò che di buono è stato fatto nella precedente legislatura, compresi gli ospedali e le borse di specializzazione” – conclude Pais – “La giunta Todde ad oggi si dimostra notevolmente al di sotto delle aspettative dei sardi e delle promesse fatte in campagna elettorale, molto distanti alla prova dei fatti” .