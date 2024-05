“Avanzi cospicui di Bilancio sintomo di incapacità”

In questi anni di Amministrazione di centrodestra non si è stati capaci di spendere le risorse nei tempi corretti.

Si sono accumulati inutili tesoretti, mentre non si spendeva per la manutenzione ordinaria e per il decoro della città. Con una visione completamente distorta addirittura dall’Assessorato al bilancio ci si è spesso vantati di produrre importanti avanzi di bilancio, mentre restavano le buche nelle strade, i marciapiedi dissestati, le erbacce, eccetera…

Già in questo articolo del 2021 cercavo di spiegare come questa politica di bilancio fosse un enorme danno per la città. Purtroppo, per la serie “errare umanum est, perseverare diabolicum”, negli anni successivi, invece di invertire la rotta si è perseverato nell’errore (accumulando risorse, invece di spenderle nei tempi) e per effetto di ciò oggi la situazione del decoro urbano ha raggiunto i disastrosi livelli che si possono osservare in città”.

Pietro Sartore. candidato per Cacciotto col Partito Democratico