“Bolig” in Atelier: talk con i designer Terrapintada

ALGHERO – Riprende venerdì 6 dicembre la programmazione di Atelier# – nuove Narrazioni contemporanee – con il talk sul progetto “Bolig” presso il bookshop ufficiale della Fondazione Alghero in via Carlo Alberto 80, in occasione dell’inizio del calendario invernale degli eventi del Cap d’Any 2024-2025. Sarà l’occasione per presentare la produzione di oggetti in terracotta firmati Terrapintada: oggetti che riproducono, nella forma e nella texture materica i bolig. Si tratta di un prodotto di design in ceramica legato al patrimonio paesaggistico e culturale della città di Alghero, da inserire nella collezione di Atelier#3, alla cui realizzazione collabora la Fondazione col supporto della curatrice Sonia Borsato.

Si tratta di una sfera in ceramica che riproduce forma e colore della paglia marina. Incisa sopra la superficie della sfera, la parola algherese “Bolig” (pr: «burìc» burítʃ). E’ l’inizio di un lavoro che ha come partenza la cultura linguistica di Alghero e che aprirà l’atelier a nuove collaborazioni, coinvolgendo anche chi si occupa di politiche linguistiche nel territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’aspetto comunicativo della parola associato a oggetti d’arte e design.

L’incontro di venerdì 6 dicembre, ore 16, consisterà in un talk con i designer Robert Carzedda, Giulia Carzedda, Simonetta Marongiu e la curatrice Sonia Borsato, alla presenza dei referenti della Consulta Linguistica di Alghero, volto a esplorare il processo creativo dietro “Bolig”. Protagonisti delle spiagge, hanno il profumo agrodolce dei ricordi d’infanzia: proiettili in giocose battaglie estive o attrezzi da giocoleria balneare; mattoni nella costruzione di castelli di sabbia o tappeti improvvisati su cui stendersi al sole. Certamente i “Bolig” popolano in grande quantità le coste della Riviera del Corallo, contendendosi con l’oro rosso il ruolo di simbolo della città. L’evento ha posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero +39 348 8281292 (solo Whatsapp) o via mail a atelier3@fondazionealghero.it.

L’iniziativa nasce e si inserisce nell’ambito della programmazione di Atelier# – Nuove Narrazioni contemporanee, promosso dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero e finanziato nell’ambito del Fondo per le piccole e medie città d’arte del Ministero dell’Interno, che a dicembre prevede una serie di appuntamenti:

Venerdì 6 dicembre

h 16:00

Atelier#1 – Via Carlo Alberto 80

CECI N’EST PAS UN BOLIG. Pensare, creare, comunicare l’oggetto

Robert Carzedda, Giulia Carzedda e Simonetta Marongiu (Terrapintada) dialogano con Sonia Borsato

ore 17:00

Atelier#2 – Via Carlo Alberto 82

L’ALGUER

Performance audio-video di Les Biologistes Marins | Beatrice Miniaci e Anton Sconosciuto

Esito della residenza d’artista del progetto ATELIER# – NUOVE NARRAZIONI CONTEMPORANEE

Fruibile durante i giorni e gli orari di apertura di Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop

Sabato 28 dicembre

ore 18:00

Sale espositive de Lo Quarter

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA LLIGAMS

Di Gianpaolo Arena, a cura di Sonia Borsato

Esito della residenza d’artista del progetto ATELIER# – NUOVE NARRAZIONI CONTEMPORANEE

La mostra sarà fruibile fino all’8 gennaio tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00.

ingresso gratuito