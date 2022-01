Bogamarì, “Centro spedizione”: Vaccaro sotto torchio

ALGHERO – Non solo polemiche e scontro tra il Centro-Sinistra e la Giunta Conoci, nello specifico l’assessore Giorgia Vaccaro, ma ora c’è anche un interrogazione. Oggetto della contesa il “Centro di spedizione” per i ricci di mare nel mercato della Pietraia. Diatriba che riguarda non l’ubicazione, ma la tempistica. Infatti, proprio nel momento in cui veniva inaugurato tale servizio, con anche un’importante cerimonia, la pesca del bogamarì veniva sospesa per ben tre anni. Da una parte sono piovute critiche sull’utilità di tale “Centro”, dall’altra la difesa per un uso di esso più “ampio” legato anche i “mitili”. Ma non è finita, così ecco che arriva anche un’interrogazione a firma dei consiglieri di opposizione.

INTERROGAZIONE

I sottoscritti consiglieri comunali

Premesso che:

I pescatori algheresi di ricci di mare richiedevano l’apertura urgente di un centro di confezionamento e spedizione dei ricci e che più volte avevano sollecitato l’assessorato e l’amministrazione sull’importanza di realizzazione del suddetto centro di raccolta.

Più volte l’Assessora allo sviluppo economico, in questi due anni e mezzo di Amministrazione, aveva annunciato come imminente e prossima l’apertura del centro di raccolta dei ricci di mare.

Sulla base di quanto stabilito dal decreto n. 3355/DecA/55 del 9-11-2021 dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna il 15 novembre 2021 si è aperta la stagione della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) che terminerà improrogabilmente il 22 gennaio 2022.

Il centro di spedizione e confezionamento ricci di Alghero realizzato nel quartiere della Pietraia, presso il mercato civico di via Amalfi, è stato, finalmente, inaugurato solo il 29 dicembre 2021.

In virtù della Legge Regionale 17/2021 la pesca ai ricci sarà vietata dal 22 gennaio 2022 fino al 30 aprile 2024, a causa del fatto che la specie risulta a rischio estinzione.

Considerato che:

Il centro, la cui apertura precedentemente è stata più volte promessa e sempre rimandata, potrà ora funzionare solo per un paio di settimane fino alla data del 22 gennaio 2022.

Il servizio di allestimento e coordinamento e organizzazione dell’evento di inaugurazione del centro di spedizione è costata 3800€ come da determinazione n. 3205 del 15/12/2021 a firma del dirigente Dott. Ing. Balzano Giovanni Luca.



CHIEDONO

di interrogare l’Assessora allo sviluppo economico per conoscere quali siano le ragioni per le quali l’apertura del centro ripetutamente preannunciata sia stata continuamente ritardata in questi 2 anni e mezzo fino ad arrivare alla apertura del centro proprio a ridosso del 22 gennaio 2022, data dalla quale la pesca del riccio di mare verrà interdetta fino all’aprile 2024.

di sapere quanto sia costata la realizzazione del centro di confezionamento dei ricci di mare per le casse comunali.

di conoscere le ragioni di spesa dei 3800€ per la sola inaugurazione di una struttura che potrà svolgere la funzione per cui è stata realizzata solo fino al 22 gennaio 2022 e possibilmente di capire nello specifico per pagare quali servizi sia stata impegnata la cifra stanziata.

Alghero 4 gennaio 2022

Pietro Sartore

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Valdo Di Nolfo

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Mimmo Pirisi