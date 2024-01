“Basta convocare commissioni inutili e senza i soggetti previsti”

ALGHERO – “Ancora una volta la Commissione Ambiente presieduta da Christian Mulas può svolgere i lavori grazie al senso di responsabilità dell’ opposizione.

Stavolta il tema è quello del servizio dell’autobotte per la fornitura dell’acqua ai cittadini residenti in agro.

Conoci e la sua maggioranza hanno più che raddoppiato il costo del servizio e si sono mostrati totalmente sordi alle richieste dei cittadini, intervenuti anche in occasione del Consiglio Comunale aperto voluto dall’opposizione per fare luce sul pasticcio dei valori fuori norma.

In queste settimane abbiamo assistito a balletti e prese in giro come quella dell’impegno a rivedere le tariffe prontamente disatteso dal momento che il bilancio è stato approvato con le tariffe aumentate.

Così come nessuna spiegazione è stata fornita rispetto ai ragionamenti, ai conti e ai dati utilizzati dalla Giunta comunale per la quantificazione delle tariffe.

Nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha rifiutato di approvare la risoluzione proposta dai consiglieri di opposizione che prevedeva la sospensione dell’aumento e l’applicazione delle vecchie tariffe.

Ormai è bene che anche Mulas la smetta di convocare la commissione senza avere il sostegno della sua maggioranza e senza portare a definizione risultati concreti.

Anche la convocazione odierna, infatti, con l’assenza di Abbanoa si conclude con un risultato insoddisfacente e che conferma la poca autorevolezza del Sindaco Conoci incapace di alzare il telefono e pretendere la giusta attenzione da parte del gestore del servizio idrico di cui peraltro anche il Comune di Alghero è azionista.

Noi consiglieri di opposizione abbiamo sempre dimostrato forte senso di responsabilità, ma a tutto c’è un limite. La sfrontatezza del Sindaco e l’insipienza dell’azione amministrativa dell’intera maggioranza non meritano più alcun riguardo”.

Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune e PD