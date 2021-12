Basket, Serib B/f: prima vittoria per Costruzioni Valentino

ALGHERO – La Costruzioni Valentino Srl Alghero ottiene la prima vittoria stagionale nel campionatodi Serie B Femminile dopo una tiratissima gara contro il S.S.Selargius che non ha mai mollato. Le giallorosse allenate da Matteo Mastropietro si sono imposte per 49 a 47 al termine di una combattutissima gara, come dimostrano i vari parziali, 27 pari alla fine del 2° quarto, 38 a 41 alla fine del 3°quarto. Finalmente una gara giocata anche con il cuore, dove tutte le ragazze entrate in campo hanno contribuito a far si che il 2021 si chiudesse con una bella vittoria, meritata, che da consapevolezza ed entusiasmo. Ancora 27 punti per la capitana Galluccio Fabiana. “Un ringraziamento particolare anche allo Sponsor Costruzioni Valentino S.r.l , nella persona dei Rodolfo Valentino per il suo supporto ben visibile anche in ogni parte del PalaManchia”, cosi dalla società cestistica.

Costruzioni Valentino Srl Alghero: Sini 7, Squintu 2,Galluccio D.3, Chiavetta , Atanasio NE, Imbrea NE, Galluccio F. 27, Caria,Caneo 8, Sannia 2 . All. Mastropietro.

S.S.Selrgius: Melis 9, Uda 13, Rubiu 3, Loddo 3, Porcu 8, Matta 2, Usai, Corongiu 9, All.Cinus

Parziali 13-12, 14-15, 11-13,11-7

Arbitri Manchia e Sanna