Basket, Mercede Alghero vince sull’Antonuanim Quartu

ALGHERO – Nel posticipo dell’ultima giornata di campionato la Mercede Alghero si è imposta sull’Antonuanim Quartu, acciuffando il secondo posto in classifica generale, dietro alla corazzata Virtus. La prossima settimana partiranno subito inplayboff, avversario il bk90SS, settimo classificato. I QUARTO: Le due squadre si studiano e segnano senza riuscire a creare dei break ed al 10mo le quartesi conducono 15-14.

II QUARTO: La Mercede scende in campo più decisa, ed inizia quello che sarà il refrain dei restanti quarti: difesa più attenta e canestri in contropiede, per evitare la zona dell’Antonianum, ben messa in campo da coach Atella. Il parziale vede le catalane, guidate da Usai, chiudere 19-11 ed arrivare a metà gara sul 33-26.

III QUARTO: La Mercede continua ad allungare fino al +14 (53-39 al 25’), a quel punto purtroppo Cerbone deve abbandonare il campo per infortunio, si spera non serio, e di fatto la partita termina qui. Parziale di 37-17, con Usai ed Espedale sugli scudi, per il 70-43 al 30mo.

IV QUARTO: Ultimo quarto nel segno di Kaleva che con 9 punti nel parziale, chiuso sul 16-14, fissa il risultato sul punteggio finale di 86-57.

Se la qualificazione ai play off da seconde in classifica è una bella notizia, l’esordio in prima squadre delle 2 2007 Susanna Puggioni ed Elisea Silanos (nella foto allegata) lo è ancora di più. Impiegate non negli ultimi minuti a partita finita, ma durante il match, non hanno sfigurato, al netto della comprensibile emozione.

<<Oggi ho visto una squadra in discreta salute, è il commento di Francesco De Rosa, ora siamo ai play off ed ogni partita è dentro/fuori, quindi dovremo dare il meglio di noi. Speriamo di recuperare Obinu e Scarpa e confido nella crescita di Kaleva Mitreva Kozhobashiovska che dovranno per forza salire di livello per permetterci di passare il turno. Positive, in tal senso, anche le ultime prove di Usai Masnata ed Espedale, che ci permettono di mettere maggiormente in difficoltà le avversarie che non di possono concentrare solo sulle altre tre. Faccio un in bocca al lupo a Rebecca Cerbone, spero che l’infortunio non sia serio e che possa disputare i play off, se lo merita>>.

Parziali:

14-15; 19-11; 37-17; 16-14.



TABELLINI:

MERCEDE:

Puggioni, Tiburcio Martinez, Mitreva 8, Kozhobashiovska 12, Kaleva 20, Solinas 2, Usai 12, Silanos, Espedale 26, Masnata 6, Migoni. Allenatrice: M. Monticelli.

Tabellino Antonianum:

Mainas 9, Sanna 6, Fadda 4, Aielli 2, Biella 7, Maccioni 2, Beato 12, Pili 1, Argiolas 2, Cerbone 9, Moi 3. Allenatore: A. Atella.