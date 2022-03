Parco Sportivo di Maria Pia, presentazione progetto

ALGHERO – L’Ente di promozione sportiva PGS e la nuova Associazione di Promozione Sociale APS Espai Alguer Maria Pia presentano l’iniziativa di riqualificazione del Parco Sportivo di Maria Pia o, come si è chiamata fino ad oggi ovvero “Cittadella sportiva di Maria Pia”, che si terrà Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 10.00, presso il campo n.2 di Atletica Leggera in via degli Amici del Rugby, ospitati dalla APD Cuccureddu 1969, all’interno della Club House.

“Alla conferenza stampa saranno presenti, oltre a tutti gli organi di informazione più importanti del territorio con le loro redazioni Sportive, tutti i fondatori della nuova APS Espai Alguer, i rappresentanti delle Società Sportive e delle attività imprenditoriali che operano all’interno del Parco e i rappresentanti dei residenti”, fanno sapere gli organizzatori.