Basket, la Klass Coral sbanca Iglesias

ALGHERO – Prima vittoria in trasferta della Klass Coral Alghero che espunga il campo di Iglesias con il risultato di 73-84 nella 7ª giornata del campionato di Divisione Regionale 1.

Dopo aver chiuso il secondo quarto sotto di 11 punti, gli algheresi hanno ribaltato la situazione alternando un’asfissiante marcatura a uomo tutto campo e zona 2-3. Le Bombe di Sahud, alla fine autore di ben 41 punti, e Monte, l’energia di Giovanni Manunza hanno fatto la differenza. Sahud e Victorio Musso hanno guidato i più giovani della formazione neroazzurra, regalando alla Coral due punti fondamentali.

Soddisfazione a fine gara per coach Longano che vede concretizzarsi la sua idea di far esordire e valorizzare nel campionato regionale i propri ragazzi. «La strada è ancora lunga e siamo solo agli inizi. Arriveranno momenti di difficoltà ma il progetto prende corpo esattamente come lo abbiamo pensato e anche contro il Basket Iglesias abbiamo avuto una reale testimonianza» afferma l’allenatore della formazione algherese.

Grazie alla vittoria conquistata sabato la Klass Coral Alghero agguanta in classifica, a quota 6 punti, proprio il Basket Iglesias. Nel prossimo turno è in programma il match casalingo contro il fanalino di coda Oristano.

BASKET IGLESIAS – KLASS CORAL ALGHERO 73-84

BASKET IGLESIAS: Figus, Trincas 23, Cipollina Mich., Frau, Malasauskas 8, Pitzalis, Cipollina Matt., Pittau, Caccia 6, Gaspardini 14, Cossu 22. Allenatore: Frongia

CORAL ALGHERO: Monte 8, Tilloca 5, Sahud 41, Fois 5, Musso 9, Salvatori 2, Manunza 10, Busi, Ibba, Loriga 4. Allenatore: Longano

PARZIALI: 22-19, 23-15; 14-25, 14-25