Acqua a Maristella, Asl conferma la non conformità

A.GHERO – E’ confermato il divieto all’utilizzo alimentare dell’acqua nella borgata di Maristella introdotto con ordinanza sindacale n.21 del 20/10/2023. Le analisi effettuate dalla ASL di Sassari hanno, infatti, evidenziato il persistere delle cause del fuori norma. Da parte del sindaco Mario Conoci è reiterata la richiesta al gestore unico affinché metta in campo ogni azione utile al fine di risolvere celermente il problema e limitare al massimo i disagi ai residenti. Di seguito quanto prescritto.

“Le analisi effettuate su campioni d’acqua prelevati il 13.11.2023 da personale di questo Servizio hanno evidenziato la conformità del parametro microbiologico Enterococchi e la permanenza della non conformità a quanto previsto dal D.Lgs 18/23, per il parametro TRIALOMETANI in ragione di 45 μg/l, nel punto di seguito indicato: Alghero borgata Maristella. Per quanto sopra si chiede di mantenere il provvedimento precedente con una “limitazione nell’uso alimentare dell’acqua erogata” quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, può essere utilizzata per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale”.