Basket Femminile, esordio vincente per la Mercede in Serie B

ALGHERO – Comincia con una vittoria la stagione della Mercede Alghero. Fin dal I quarto (9-21) le ospiti hanno imposto il loro gioco guidate dal duo Fabiana Galluccio/Pysmennyk.

Nel II quarto (13-15 il parziale) c’è maggior equilibrio grazie anche alle ampie rotazioni, ma grazie a Bebbu e Derekyuvlieva si va al riposo sul 36-22 per la Mercede.

Il III quarto (12-25) inizia con un break del Nulvi, che però subisce un parziale di 14-0 che di fatto chiude la partita, punteggio 64-36.

Il IV ed ultimo periodo (12-25) corre via veloce, Derekyuvlieva e Silanos fanno un po’ quello che vogliono e la Mercede scappa sul +41 finale, sul suono della sirena Silanos realizza l’87-46 che chiude la partita.

<< Oggi abbiamo rotto il ghiaccio, di buono prendiamo i due punti in classifica e la tenuta fisica. Sul piano del gioco e dell'atteggiamento c'è ancora da lavorare, in settimana vedremo di mettere in chiaro alcuni aspetti che nel pre campionato non abbiamo fissato bene. Già dalla prossima partita mi aspetto un cambio di rotta, la nostra fortuna è che la rosa è ampia, quindi chi merita gioca perché le ragazze sono tante e l'attenzione deve essere alta - dichiara Francesco De Rosa-, ma sono sicuro che sia le ragazze che abbiamo confermato, che le new entry, dimostreranno la voglia di migliorare e crescere che ci ha permesso di raggiungere buoni risultati nel recente passato>>.

Parziali: 9-21, 13-15, 12-28, 12-25.

Finale: 46-87

NULVI: Tanda R 1, Carta M 7, Meloni L 6, Cossu R 4, Villani M 5, Pileri N 3, Cadoni E 8, Pinna F 3, Cuccireddu R, Mastrovito E 9, Serra M.

Coach Antonello Porcu

MERCEDE: Pysmennyk 17, Galluccio F 18, Derekyuvlieva Y 13, Brembilla F, Moro A 3, Murgia A 4, Cherchi G, Coni A 11, Glavan A 3, Bebbu N 6, Silanos E 5, Galluccio D 7.

Coach: Manuela Monticelli