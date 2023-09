SASSARI – Mores: apre l’ambulatorio straordinario di

comunità territoriale (Ascot) della Asl di Sassari. Da martedì 3

ottobre, dalle ore 08.00, l’ambulatorio della Guardia Medica, in via

Salvatore D’Horta, n.24, ospiterà i medici dell’Ascot.

Si tratta di ambulatori dedicati esclusivamente ai cittadini residenti

nel comune, sprovvisti di medico di medicina generale. Sarà possibile

richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici,

raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività

domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate),

certificati di malattia.

Nel mese di ottobre l’ascot di Mores sarà attivo nelle seguenti

giornate:

– Martedì 3/10/2023 ore 08.00-13.00

– Venerdì 6/10/2023 ore 15.00 – 20.00

– Martedì 10/10/2023 ore 15.00 – 20.00

– Giovedì 12/10/2023 ore 14.30-19.30

– Martedì 17/10/2023 ore 14.30-19.30

– Giovedì 19/10/2023 ore 08.00 – 13.00

– Mercoledì 25/10/2023 ore 14.30-19.30

– Venerdì 27/10/2023 ore 08.30-13.30

– Lunedì 30/10/2023 ore 15.00 – 20.00

Sedi e orari degli Ascot della Asl di Sassari

Gli Ascot sono ora dotati di indirizzi mail e, da lunedì 2 ottobre,

anche di cellulare (le sedi ancora sprovviste verranno dotate a breve

dei dispositivi): degli strumenti grazie al quale il cittadino potrà

inviare direttamente da casa, la richiesta al medico, garantendo –

spiegano dal Distretto di Sassari – da una parte la possibilità di

ricevere una risposta più celere da parte del sanitario e dall’altra un

ridimensionamento del sovraffollamento degli ambulatori che quindi

vengono destinati all’assistenza di pazienti che necessitano realmente

della visita ambulatoriale.

Osilo, piazza san Valentino

Lunedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 19.00 e mercoledì, dalle ore

09.30 alle 13.30

e-mail: ascot.osilo@aslsassari.it

Stintino, piazza del Municipio

Martedì, dalle ore 10.00 alle 14.00

e-mail: ascot.stintino@aslsassari.it

Porto Torres, loc. Andriolu,

lunedì, dalle ore 14.30 alle 18.30, martedì e venerdì, dalle ore 08.30

alle ore 13.30, mercoledì, dalle ore 15.30 alle 19.30, giovedì, dalle

ore 10.00 alle 14.00

e-mail: ascot.portotorres@aslsassari.it

Tel. 339/8741754; rimane invariato il numero della telefonia fissa:

079/510392

Florinas, via Grazia Deledda, n. 1, martedì, giovedì e venerdì, dalle

ore 09.00 alle 12.00, lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 19.00

e-mail: ascot.florinas@aslsassari.it

Tel. 339/8741730; rimane invariato il numero della telefonia fissa:

079/438295

Valledoria, via Caprera, n.40,

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.00 alle 19.00, martedì, dalle

ore 08.30 alle 12.30, giovedì, dalle ore 09.30 alle 13.30

e-mail: ascot.valledoria@aslsassari.it

Tel. 339/8765340; rimane invariato il numero della telefonia fissa

079/582132

Chiaramonti, via S. Giovanni

Lunedì, dalle ore 15.30 alle 19.30, mercoledì, dalle ore 10.30 alle

14.30

e-mail: ascot.chiaramonti@aslsassari.it

Tel. 339/8741495; rimane invariato il numero della telefonia

fissa:079/569097

Villanova Monteleone, via Nazionale, n. 24,

martedì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 13.30

e-mail: ascot.villanova@aslsassari.it

Mores, in via Salvatore D’Horta, n.24

e-mail: ascot.mores@aslsassari.it