Basket, B/f: la Mercede stravince il derby

ALGHERO – La Mercede smonta la Costruzioni Valentino Alghero, portando a casa un derby condotto per 40′. Stanche per la partita del 31 ottobre a Selargius, le giocatrici bianco azzurre partono contratte ed infatti il I quarto si chiude con un parziale di 19-7 frutto delle realizzazioni di Obinu, Masnata, Mitreva e Kozhobashiovska.

Nel II quarto la musica non cambia, la Mercede conduce ma la Costruzioni Valentino resta in scia, guidata da Fabiana Galluccio. Parziale 12-11 e riposo sul 31-18 per la Mercede.

Nel III quarto inizia a vedersi quello che succederà nell’ultimo parziale, con la Mercede che inizia a salire di giri (parziale 22-13) e la squadra di casa che inizia ad accusare il colpo. Si va all’ultimo riposo sul 53-31.

Nel IV quarto la Mercede prende decisamente il largo (parziale di 26-3)e la Costruzioni Valentino alza bandiera bianca, Kaleva realizza 14 punti in neanche 10′, a cui si aggiungono Mitreva, Obinu, Masnata. Chiude il match la 2004 Claudia Scarpa per il 79-34 finale. Per la Costruzioni Valentino un canestro di Caria ed un libero di Squintu.

“Oggi non abbiamo disputato sicuramente la nostra miglior partita, ma abbiamo giocato anche ieri a Selargius ed eravamo un po’ provate. I derby sono sempre derby, bisogna onorarli, anche perché un anno fa avevamo intavolato una collaborazione con la S.A.P. Alghero, poi le strade si sono divise ed oggi ci siamo ritrovati in campo in serie B. Sul piano tecnico c’è poco da dire, ci prendiamo i due punti e guardiamo alla prossima partita”, dichiara Francesco De Rosa “contro la Virtus, vera favorita del torneo, cercheremo di fare la nostra partita anche perché Lussu, Scibelli, Lucchini, Pellegrini, Brunetti e Podda sono un lusso per la categoria. Se poi aggiungiamo le giovani interessanti, si capisce perché puntino alla serie A2 e siano tutt’ora imbattute”.

PARZIALI

(7-19/11-12/13-22/3-26)

COSTRUZIONI VALENTINO ALGHERO:

Sini 3, Squintu 7, Galluccio D, Chiavetta 5, Atanasio, Imbrea, Galluccio F 15, Caria 2, Caneo 2, Natoli, Sannia.

Coach: Matteo Mastropietro

MERCEDE ALGHERO:

Claudia Scarpa 2, Carla Tiburcio Martinez 2, Tijana Mitreva 26, Eleonora Spano, Ivona Kozhobashiovska 14, Asia Kaleva 17, Marta Solinas 2, Valentina Usai 2, Annalisa Fantozzi, Chiara Obinu 5, Laura Masnata 9, Chiara Migoni

Coach: Manuela Monticelli