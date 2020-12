Barracelli, commissione senza numeri

ALGHERO – “Ancora una volta manca il numero legale in una seduta importante di Commissione.A causa dell’assenza di alcuni componenti della maggioranza, stamattina non si è potuta svolgere la Commissione Ambiente che avrebbe dovuto discutere la delibera riguardante aspetti importanti della nomina del Comandante della Compagnia Barracellare”. Così i consiglieri comunali di Centrosinistra riguardo l’assenza dei numeri in commissione Ambiente.

“Non possiamo che cogliere il segnale di malumore che ancora una volta arriva dai banchi della maggioranza, tesa sempre più a lanciare messaggi diretti e indiretti a un Sindaco che sembra fare finta di niente, mentre la sua alleanza mostra segnali concreti di insofferenza nei riguardi dei risultati di un’azione dello stesso sindaco e della sua giunta molto al di sotto di ogni aspettativa. Noi ci siamo, pronti a discutere di contenuti e di soluzioni, anche se la pazienza a tutti i livelli comincia a scricchiolare, soprattutto quando il primo cittadino appare sempre più avulso nella sua nuvoletta a bearsi del ruolo, senza incidere minimamente su una situazione economica e sociale sempre più grave. Qualcuno lo svegli!”