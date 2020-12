Sassari, Andria entra nel Psd’Az

SASSARI – “Ci sono momenti dove la politica deve assumersi, con umiltà, le proprie

responsabilità. Ho sempre pensato che la politica la fanno gli uomini, seguendo dei valori e portando una visione condivisa con il proprio popolo e difendendo, anche nei momenti di difficolta’, la propria terra.

Il mio percorso politico è sempre stato caratterizzato dalla passione e ho sempre privilegiato le idee e il dovere di onorare la rappresentanza verso la mia gente.

Non ho dimenticato uno degli appelli piu’ virtuosi che ho ricevuto dopo che si sono attenuate le asprezze della campagna elettorale: ”a Sassari deve tornare il vento Sardista: questo dovrà essere l’obiettivo di ogni singolo iscritto al PSd’Az Sassarese”.

Un appello, lanciato il 14 febbraio del 2020 dalla sezione “Futuro e Indipendenza” del Partito Sardo d’Azione.

Un appello che è stato accompagnato da una analisi lucida del contesto politico unito

ad una apprezzabile e ormai rara, nel panorama politico, autocritica.

Autocritica pero’ costruttiva, densa di responsabilità, rivolta al rilancio dell’azione politica del Partito per la costruzione di una nuova classe dirigente: ovvero iscritti e sardisti convinti che riportino il PSd’Az di Sassari ai fasti dei tempi passati.

Da mesi sto percorrendo questa strada, con umiltà, silenziosamente e senza clamore.

E’ arrivato il tempo giusto per dirvelo ma in punta di piedi: sono sardo e sardista: iscritto al Psd’Az continuando ad essere al servizio della mia isola, del mio popolo,

della mia terra e della mia citta’.

Fortza Paris”

Mariolino Andria, consigliere comunale di Sassari