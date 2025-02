Bar e ristoranti, spazi esterni: ancora troppo disordine. Attesa per interventi e premialità

ALGHERO – Mentre in città, dal centro alla periferia passando per il litorale e fino all’agro, è sempre più facile incorrere, a pochi o tanti metri da attività di vario tipo, in quelli che l’algheresità, in maniera critica, definisce “gallinè” (pollai). In settimana, dopo l’annuncio su immediati interventi, dovrebbe realizzarsi una riunione operativa tra gli assessorati competenti, tecnici e altre rappresentanze al fine di definire gli ultimi aspetti del nuovo “Regolamento dei suoli pubblici”.

Troppe le situazioni fuori norma; restando valido, però, il basilare servizio che svolgono le attività commerciali non solo in termini economici che di sostitutivi delle lacune del pubblico. Detto questo, non si può assistere a bar e ristoranti con spazi all’aperto realizzati ognuno differente dall’altro e senza nessuna uniformità e, spesso, ordine. Con anche suoli pubblici occupati per lunghi mesi di chiusura (spesso anche definitiva!). Principi che stanno alla base di tali concessioni ancora di più in una località turistica che del decoro e pulizia deve farne una questione primaria.

Che poi, a prescindere, dalle nuove direttive dell’Amministrazione Cacciotto, le regole esistono già e, in diversi casi, come in quelli dove vengono poste finte piantumazioni, bandiere, ombrelloni brandizzati, luoghi storici quasi totalmente occupati e tanto altro poco in linea con un quadro minimo di buon gusto, occorrerebbero interventi. D’altra parte esistono situazioni positive e virtuose da sottolineare e premiare, questo per non omologare tutto e tutti e non fare di “tutta un’era un fascio”, come troppo spesso aggrada alla non eccelsa nouvelle vague politico-amministrativa.