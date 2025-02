Intimidazioni a Mulas, condanna di Cacciotto. Clima rovente e troppi veleni

ALGHERO – “Un gesto inqualificabile e inaccettabile. Piena solidarietà al Consigliere Mulas per l’atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni, che nessuna motivazione potrà mai giustificare. La divergenza di idee, le contrapposizioni e il confronto costruttivo, alla base di ogni democrazia, sono valori da tutelare e difendere, sempre”, cosi il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto riguardo l’atto intimidatorio, avvenuto nella notte, contro il consigliere comunale e presidente della commissione ambiente e sanità Christian Mulas. Sul grave episodio c’è già una denuncia e sono attive le indagini dei Carabinieri.

Un gesto vile e anche preoccupante che, a prescindere dalla sua principale origine, non può non trovare terreno fertile anche nel clima sempre rovente della “politica” cittadina che, al netto di divergenze di facciata, si trova sempre pronta a mettere all’angolo chiunque voglia fare senza troppe remore. E, del resto, la Città, come fanno notare tutti gli indicatori, paga anche questa sempre maggior poca propensione al “fare”, più che cianciare, soprattutto in bar, strade e piazze. Per poi assistere, troppo spesso, ad una denigrante, per tutti, “guerra fra poveri”, anche di intelletto, non esclusivamente di pecunia.

A Christian Mulas e sua famiglia va anche la solidarietà di Algheronews.