“Bandiera palestinese in Regione, chiediamo un intervento di Comandini”

ALGHERO – “Imbarazzante sceneggiata dell’on. Di Nolfo nel palazzo della regione”. Così il Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Alghero commenta un video di Di Nolfo che vede il Consigliere regionale algherese impegnato ad esporre da una finestra del Palazzo del Consiglio Regionale una bandiera palestinese. “Riteniamo sia un utilizzo della “Casa dei sardi” del tutto improprio. Lontano dagli obbiettivi che dovrebbero porsi i rappresentanti del popolo sardo -attacca Tedde-. Peraltro, il video è accompagnato da una canzone che lancia pesantissime accuse contro Israele. A cosa serve tutto ciò? A recuperare 5 minuti di notorietà o a risolvere i problemi dei sardi? Crediamo che il Presidente Comandini debba intervenire per ristabilire la buona creanza in Consiglio e per evitare per il futuro che queste improbabili esibizioni gettino discredito sulla massima istituzione autonomistica sarda -chiude Tedde-.