“Bamonti non è candidato con Alleanza Sardegna”, ma di Noi Riformiamo Alghero

ALGHERO – Un conto è il civismo, altro è la sorta di “minestrone” che emerge, anche, dalla definizione delle liste per le provinciali. Niente di scandaloso, ma certamente non facile da raccontare. Così come la composizione delle liste per le prossime consultazioni, di “secondo livello”, provinciali; e prima pure per le amministrative. Ma, forse, come dice qualcuno siamo davanti ad una sempre più friabilità, liquefazione e dissoluzione degli schemi classici non perché si stia parlando di pseudo-laboratori politici, ma forse per la riduzione a luoghi più vicini a piccole cittadine che a città di maggior peso, anche politico.

Detto questo, è l’ex-sindaco di Buddusò e già consigliere regionale, nonché coordinatore isolano, di Alleanza Sardegna, Giovanni Satta, a fare chiarezza su alcune candidature in particolare riguardo a quella del consigliere comunale di maggioranza Alberto Bamonti, della lista civica “Noi Riformiamo Alghero”, composta da ex-Riformatori e da candidati alle ultime regionali (Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras) proprio con Alleanza Sardegna, nel Centrodestra, in opposizione all’attuale Governatrice Todde di 5 Stelle e Sinistra che, invece, la maggioranza cittadina di cui fanno parte sostiene. Non facile da comprendere e da raccontare, ma tant’è.

“Il movimento civico Alleanza Sardegna per voce del suo coordinatore On. Giovanni Satta smentisce categoricamente la notizia apparsa su diversi quotidiani telematici che ascrivono ad Alleanza Sardegna una candidatura nel listone del centro-sinistra più frammenti del centro-destra del consigliere Bamonti, riferendo tra l’altro che il movimento non ha mai partecipato al tavolo di concertazione della lista “Sassari metropolitana”, chiarisce Giovanni Satta.

“Il nostro movimento proprio per la sua genesi si riserva di fare un discorso organico tra i vari amministratori eletti nelle varie realtà facenti parte della nascente città metropolitana di Sassari e dare indicazioni di voto in base alle proposte programmatiche e prospettive future di gestione dell’ente stesso”.

A questo punto, come è emerso nelle ore successive alla definizione delle liste per le Provinciali, Alberto Bamonti è il candidato del gruppo in cui è stato eletto ovvero Noi Riformiamo Alghero che, però, come detto, vede due esponenti di esso fare riferimento ad Alleanza Sardegna. Il mistero s’infittisce…