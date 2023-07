Aumenti servizio autobotte, assurdo: critiche alla Giunta Conoci

ALGHRRO – “L’amministrazione di centro destra algherese nel silenzio dei più

continua ad aumentare tasse e canoni di propria competenza per servizi

considerati essenziali nonostante con l’approvazione del bilancio

preventivo abbiano dichiarato a più riprese di non aver aumentato nulla,

questa volta nel silenzio è toccato al servizio ” acqua potabile per

mezzo dell’autobotte per le residenze in periferia ” che nonostante il

servizio più di una volta si trasforma in disservizio a causa dei guasto

dell’unica autobotte comunale ( la nuova deve ancora arrivare ) e

nonostante l’aumento del 2022 dove da 35 euro si è passati a 55 da

qualche settimana altro aumento con il passaggio a 65 euro senza

preavviso e senza spiegazioni, in poche parole nel giro di un anno

abbiamo avuto un incremento del 100% e naturalmente un servizio non

ancora efficiente, ci si chiede pertanto il perchè di questo ulteriore

aumento a cosa è dovuto tenuto conto che nelle utenze cittadine non ci

risultano balzelli così elevati e tutto farebbe pensare ad un far cassa

sempre dalle categorie più tartassate e meno tutelate, chiederemo al

prossimo consiglio comunale all’assessore competente lumi in merito”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD