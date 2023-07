+Media talks con Efisio Marras, Alghero può far sognare |video

ALGHERO – Dopo Andrea Alessandrini (leader di Nobento), un’altra realtà virtuosa e di carattere internazionale è protagonista del nuovo appuntamento con +Media talks ovvero il format di approfondimento dell’agenzia di comunicazione composta da professionisti del settore con base ad Alghero. Efisio Rocco Marras è l’amministratore delegato di Isola Marras ovvero la collezione nata, nel 2019, dalla creatività del figlio del grande Antonio Marras stilista di punta del settore che ha portato in giro per il mondo il nome di Alghero e della Sardegna , ma non solo. Grazie al loro prezioso lavoro, padre e figlio, mettono sempre più in risalto le bellezze, unicità, peculiarità, della nostra Terra con la speranza, come evidenziato dallo stesso Efisio, che “prima o poi si possa creare qualcosa di importante proprio ad Alghero”. E forse questo traguardo non poi così lontano, Nel frattempo Sara Alivesi e Stefano Idili hanno snocciolato con Efisio Marras quello che è stato il suo percorso, tra sogni e qualche ostacolo da superare, e soprattutto con la voglia, come detto, di fare il possibile per dare lustro alla terra natia. “Un approfondimento che rientra nella serie +Media talks che continuerà anche nei prossimi mesi con nuovi protagonisti e con anche diverse novità utili a far crescere il format e renderlo ancora più accattivante”, fanno sapere gli organizzatori.

ECCO +MEDIA TALKS CON PROTAGONISTA EFISIO MARRAS:

https://www.youtube.com/watch?v=2oKIV1MPFrg