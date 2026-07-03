“Attività e ospedali, gravi danni dai blackout: ora basta, l’Enel intervenga subito”

ALGHERO – «I continui blackout e gli sbalzi di tensione che stanno interessando Alghero non sono più semplici disservizi: rappresentano un problema di sicurezza pubblica che coinvolge cittadini, imprese e, soprattutto, il nostro ospedale.» Lo dichiara Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare Sanità e Ambiente, che chiede un intervento immediato da parte di Enel per risolvere le criticità della rete elettrica e accelerare il potenziamento della cabina elettrica primaria al servizio di Alghero Sud.

«Alghero è una città turistica che durante l’estate arriva a ospitare oltre 250 mila presenze. È evidente che l’attuale infrastruttura elettrica non riesce più a sostenere un fabbisogno energetico così elevato. Servono investimenti strutturali e non interventi tampone.»

Il Presidente della Commissione Christian Mulas richiama l’attenzione sulle conseguenze che i continui cali di tensione e le interruzioni di corrente stanno producendo all’interno dell’ospedale.

«Nel Pronto Soccorso e nei reparti più delicati la continuità dell’energia elettrica è fondamentale. L’ospedale è dotato di gruppi elettrogeni che entrano in funzione automaticamente e di apparecchiature salvavita alimentate da batterie di emergenza. Tuttavia, queste rappresentano sistemi di sicurezza e non possono sostituire una rete elettrica stabile ed efficiente.»

«Nei giorni scorsi si è verificato un episodio particolarmente preoccupante all’interno della sala operatoria. Durante un intervento chirurgico, in seguito a un blackout, il sistema di aspirazione non è entrato immediatamente in funzione mentre il gruppo elettrogeno stava subentrando. Per alcuni istanti si è verificata una criticità che ha creato problemi all’équipe sanitaria. Inoltre il pavimento della sala operatoria è rimasto umido e scivoloso, aumentando ulteriormente i rischi durante un momento estremamente delicato.»

«Nonostante respiratori, defibrillatori, ecografi e numerose altre apparecchiature dispongano di batterie di emergenza che garantiscono la continuità operativa, i continui sbalzi di tensione possono compromettere e danneggiare le batterie stesse e i componenti elettronici, con il rischio di provocare guasti a strumenti indispensabili per salvare vite umane.» il presidente

Mulas sottolinea inoltre come i blackout provochino anche interruzioni della rete informatica ospedaliera.

«Quando vengono meno le connessioni, si rallentano o si interrompono attività fondamentali come la diagnostica per immagini, con il rischio di non poter eseguire tempestivamente TAC, radiografie ed esami indispensabili per pazienti con traumi cranici, addominali e altre emergenze. Questo può compromettere la tempestività dell’assistenza.»

Il Presidente della Commissione ricorda infine che anche negli ultimi giorni si sono verificati ascensori bloccati all’interno dell’ospedale, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

«L’Amministrazione comunale sta facendo tutto quanto è nelle proprie competenze, ma è evidente che il problema riguarda la rete di distribuzione dell’energia elettrica. Le reti non si potenziano durante l’emergenza estiva: servono programmazione, investimenti e infrastrutture adeguate.»

«Per questo rivolgo un appello urgente a Enel affinché intervenga senza ulteriori ritardi per mettere in sicurezza la rete elettrica cittadina e accelerare la realizzazione e il potenziamento della cabina elettrica primaria di Alghero Sud. La nostra città non può continuare a subire blackout continui, soprattutto quando sono a rischio servizi essenziali come la sanità. La sicurezza dei cittadini e dei pazienti deve essere una priorità assoluta.»