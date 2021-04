Assonautica, auguri a Conoci dal Consorzio del Porto di Alghero

ALGHERO – Massima disponibilità a collaborare per la crescita del settore nautico del Nord Sardegna e dell’intera filiera regionale, nell’esclusivo interesse delle numerose imprese che vi operano”. Con queste parole il presidente del Consorzio Porto di Alghero, Giancarlo Piras, rinnova l’impegno a favore del comparto e saluta l’elezione di Giovanni Conoci, da qualche giorno al vertice di Assonautica Nord Sardegna. Al neo presidente Assonautica, tra i soci del Consorzio algherese, ed al rinnovato direttivo composto da Benedetto Fois e Matteo Luridiana vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il consiglio di amministrazione, oltre ai sinceri ringraziamenti al presidente uscente, Italo Senes, per l’impegno portato avanti in questi anni e la competenza dimostrata.