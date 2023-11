Asl Sassari, il primo “Welcome Day” dei dipendenti

SASSARI – Dai farmacisti agli assistenti amministrativi, dai collaboratori ai medici specialisti, dai tecnici di laboratorio ai veterinari, dalle ostetriche ai biologi, dai tecnici di radiologia a quello biomedico, dagli Oss agli infermieri, dai tecnici di

laboratorio : sono solo alcune dei profili dei 270 dipendenti e collaboratori della Asl di Sassari assunti nell’anno 2022 che negli scorsi giorni si sono incontrati alla prima edizione del Welcome Day della Asl di Sassari.

Interinali, dipendenti con contratto a tempo determinato e

indeterminato, ma anche libero professionisti; molti sono giovanissimi,

appena laureati, altri invece sono arrivati nella Asl n. 1 dopo un lungo

percorso di studi e una carriera maturata in altre Aziende: sono loro il

volto e l’anima dell’Azienda che con grande determinazione

contribuiscono giornalmente ad innalzare sempre più, il già alto livello

di professionalità dell’Azienda sanitaria.

“Un momento di condivisione per partire con questa nuova Azienda che

rappresenta il primo datore di lavoro per numero di dipendenti (circa

3.000) e fatturato (circa 6 milioni di euro) del Nord Sardegna. Voi

rappresentate sempre l’Azienda, un Istituzione, non scordatelo. Con

questi momenti di incontro vorremmo trasmettervi una filosofia di

comportamento individuale e organizzativo che vada sul risultato, e a

fronte di questo impegno l’Azienda mostrerà un attenzione nei vostri

confronti per la creazione, insieme a voi, di percorsi individuali di

carriera. Pensateci, costruite insieme a noi il vostro percorso di

carriera, più voi sarete contenti e farete con passione il vostro

lavoro, più si lavora in un clima migliore, raggiungendo risultati

migliori”, con queste parole il Direttore Generale della Asl di Sassari,

Flavio Sensi, ha voluto aprire il primo Welcome Day della Asl n. 1 che

si è svolto lo scorso 6 novembre al CineTeatro Astra di Sassari.

“La nostra Azienda intende valorizzare al meglio le competenze dei suoi

dipendenti, avviando anche dei percorsi interni volti ad una crescita

personale del singolo e, contestualmente, dell’Azienda.

Quest’ultima, riconosce nell’istituzione della Famiglia un ruolo

fondamentale di crescita personale individuale e sociale, per questo

mira ad incentivare iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di

cura della famiglia. A tal proposito ha avviato un processo di

cambiamento interno all’Azienda, tendente a studiare e adottare

politiche di gestione del personale maggiormente orientate al benessere

dei propri dipendenti e delle loro famiglie”, ha aggiunto, parlando

dell’attivazione del servizio di assistenza all’infanzia delle famiglie

con bambini dai 12 ai 36 mesi. “Un primo e piccolo passo verso un

processo di cambiamento volto a favorire il benessere familiare e di

sostegno dei progetti di vita del singolo e dello stesso nucleo

familiare, consapevoli che un Azienda attenta, accogliente e sensibile

ai reali bisogni dei sui collaboratori e delle loro famiglia, sia un

Azienda in grado di svilupparsi e rinnovarsi, migliorando la qualità dei

servizio offerti”.

Sul palco, messo a disposizione dell’Amministrazione comunale, tutta la

Direzione Aziendale: “Dobbiamo esser consapevoli del ruolo che svolgiamo

in Azienda e che quest’ultima ricopre nella nostra Società, e dobbiamo

fare in modo che la comunicazione diventi più semplice, più proattiva,

empatica e autentica”, ha esordito la Direttrice dei servizi socio

sanitari, Annarosa Negri.

“Dobbiamo lavorare per costruire percorsi più snelli, più

tecnologicamente adeguati al contesto e rispettosi dei diritti delle

persone che sono quelli che determinano il nostro esistere come Azienda,

che altri non sono che il nostro contribuente, il nostro datore di

lavoro”, ha voluto rimarcare il Direttore Sanitario, Vito La Spina.

“L’esigenza del nostro utente e’ quello di conoscere il proprio futuro,

solo se lavoreremo insieme potremmo dare queste risposte e raggiungere

gli obiettivi che ci permetteranno, alla fine della nostra carriera

lavorativa, di esser certi di aver fatto qualcosa di positivo per

l’altro”, ha aggiunto il Direttore amministrativo, Mario Altana.

Durante la giornata è stato consegnato a tutti i dipendenti il

“Vademecum del Dipendente della Asl di Sassari”, un attestato di

partecipazione, contenente un QRcode dinamico e aggiornabile, nel quale

sono stati inseriti una sintesi di massima dei vari istituti

contrattuali dell’Ente che sono in linea con il vigente Contratto

Nazionale di Lavoro e con il Regolamento aziendale.

Durante la riunione aziendale non e’ mancato il confronto tra il

personale dell’Azienda e i Direttori: dubbi, perplessita’ sul percorso

professionale, ma anche soddisfazione per l’avvio di una nuova

esperienza lavorativa, e’ stata espressa dai dipendenti, a cui e’

seguita la risposta della Direzione.

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione degli assunti nell’anno

2022, anno di istituzione della nuova Asl di Sassari, d’ora in avanti

avrà cadenza annuale.

“Per tutti i presenti gli auguri per una carriera gratificante all’interno dell’Asl di Sassari. Si ringrazia il Comune di Sassari, la Compagnia Teatro Sassari e tutto lo staff per la collaborazione e la buona riuscita della giornata”, chiude l’Asl.