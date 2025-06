“Arriva una cardiologa, riparte il Centro di Medicina Sportiva di Alghero”

ALGHERO – “Grazie all’arrivo di una cardiologa con contratto libero professionale semestrale nei prossimi giorni riprenderà l’attività del Centro di Medicina Sportiva di Alghero. Il Gruppo di Forza Italia aveva affrontato il grave problema dell’assenza del cardiologo e del blocco dell’attività del Centro con una interrogazione urgente con la quale si chiedeva al Sindaco di intervenire con urgenza sul Commissario ASL”, cosi il capogruppo di Forza Italia Marco Tedde.

“Pari sollecitazioni erano arrivate dal partito dei Riformatori e dalle società sportive. Il Centro di medicina sportiva di Alghero è l’unico presidio del Nord Sardegna in possesso di tutte le apparecchiature elettromedicali di secondo livello cardiologico in grado di effettuare ecocardiogramma, Holter e prove da sforzo. Il crollo delle potenzialità operative del Centro lo ha fatto arretrare alla funzionalità di sei anni fa, e ha creato forti disagi, obbligando le famiglie a programmare per i loro ragazzi visite a pagamento, con forti asincronie rispetto alle necessità degli atleti. Ora c’è la possibilità di porre rimedio a questo grave “vulnus” all’educazione motoria e sportiva della comunità algherese, che come sempre abbiamo sostenuto costituiscono mezzi efficaci di prevenzione, promozione, mantenimento e recupero della salute psicofisica dei cittadini e di crescita delle nostre comunità”.