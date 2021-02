Drink e food ad Alghero, riapre l’Arcafe’

ALGHERO – Prove di ritorno alla normalità. Anche ad Alghero, con l’affacciarsi del sole riaprono i battenti gli storici locali della città catalana come l’Arcafe’. L’attività del lungomare Dante riparte questo weekend con alcune novità e oltre apprezzate conferme. In settimana sarà disponibile la caffetteria e il bar con gli ottimi cocktail già noti alla clientela, mentre nel fine settimana spazio alla cucina col bistrot e i prelibati burgers. Area food gestita da professionisti del settore. Tutto questo in attesa dei primi prossimi appuntamenti con la musica live e coi dj set proposti dai migliori artisti dell’Isola.