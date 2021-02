Boe navi da crociera, Montis plaude a Legambiente

ALGHERO – Mi fa molto piacere che Lega Ambiente abbia colto i valori Ambientali e quindi anche Turistici di una delle ultime delibere di Giunta. Tra gli obbiettivi del contratto di Laguna, approvato dal Consiglio Comunale con delibera N°9 dell’11/02/2019, veniva citato anche quello di “salvaguardare la prateria di Posidonia oceanica attraverso la realizzazione di boe d’attracco per le navi da crociera”; Gli impatti derivanti dal turismo croceristico e dal diportismo sulla prateria di Posidonia oceanica, attraverso l’ancoraggio, comportano infatti l’asportazione delle piante e la relativa perdita del servizio ecosistemico di protezione delle coste dall’erosione e dalle mareggiate; Si ritiene poi importante puntare su prodotti turistici alternativi, tra i quali si individua il turismo crocieristico. Questi i tratti salienti della recente delibera approvata dalla giunta. Tutela Ambientale, dunque, anche per potenziare il segmento turistico crocieristico attraverso il posizionamento di boe, previe le necessarie valutazioni ambientali, per l ormeggio delle navi che arrivano nel nostro mare ( una media in condizioni di normalità di circa 28 navi all’ anno) nei punti già individuati dalla locale Autorità Marittima e già attivi da tempo. Un atto dunque doveroso, quello della giunta, in linea con strumenti esistenti. Alghero si trova, infatti, su questi temi multisettoriali, in forte ritardo anche rispetto ad altre realtà dell’ isola. Laddove già attuati son tanti e diversi i benefici apportati da sistemi meno impattanti e controllati quali le boe d ormeggio. Le stesse hanno infatti un impatto ben diverso rispetto alle ancore che si usavano precedentemente. Niente scavo violento del fondale marino, insomma, e le barche di qualsiasi dimensione sono poste in assoluta sicurezza. Progetti simili in molte realtà isolane, la costa smeralda tra tutte, hanno ottenuto appunto l’ approvazione da parte delle varie associazioni ambientaliste.

Auspico si lavori per portare a casa un risultato di grande civiltà, su cui si ritiene non possano esserci dubbi o divisioni.

Andrea Montis, assessore ambiente comune di Alghero