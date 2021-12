Apre in via Carlo Alberto il bookshop della Fondazione Alghero

ALGHERO – Appuntamento giovedì 16 dicembre (ore 17.30) nell’atelier di via Carlo Alberto, 84 per l’inaugurazione del nuovo spazio della Fondazione Alghero, che si colloca a metà strada tra un bookshop museale e un punto di informazione turistica. Si chiama Atelier#3. Alghero Turismo bookshop, il nuovo progetto in cui la narrazione della città e del territorio si esprime attraverso la produzione e la vendita di prodotti artistici e creativi.

Tra gli articoli esposti, oltre a libri e pubblicazioni sulla città e la linea di merchandising dedicata ai musei Macor, Musa e alla Grotta di Nettuno, opere e creazioni di artisti e artiste che hanno offerto una personale rilettura del territorio. L’immagine di Alghero raccontata tramite gli oggetti dell’atelier diventa dunque il punto di partenza da cui i visitatori, accompagnati dal personale composto da operatrici e operatori culturali, scopriranno il patrimonio culturale, archeologico e ambientale della città e approfondiranno la conoscenza dei creativi che li hanno realizzati.

La Fondazione Alghero, attraverso il progetto Atelier#3 intende supportare e incoraggiare l’attività di ricerca, divulgazione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale di Alghero anche attraverso la sperimentazione artistica contemporanea. Atelier #3. Alghero Turismo bookshop è soltanto la prima di una serie di azioni portate avanti dalla Fondazione con l’obiettivo di favorire momenti di ricerca, produzione e restituzione pubblica di lavori artistici incentrati sulla rielaborazione in chiave contemporanea del patrimonio culturale di Alghero.